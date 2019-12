Centro di Empoli allagato, 30mila euro per ripristinare definitivamente la cataratta

A causa delle forti piogge che tra il 16 e 17 novembre hanno colpito Empoli, con l'Arno in piena, i tecnici del Comune decisero di chiudere il reticolo fognario per evitare che le acque del fiume entrassero in città: però in una delle cataratte, quella di piazza Matteotti, si verificarono "problemi tecnici sul meccanismo di chiusura" tanto che è stato necessario "forzare il meccanismo provocandone la parziale rottura" rendendo "impraticabile la paratia per un evenienza futura", questo quanto si legge nella relazione tecnica del geometra Massimo Fiaschi su quanto avvenne quel giorno. Ricordiamo che la paratia serve a impedire, in casi di piena, che le acque del fiume entrino nel sistema fognario, riversandosi poi in città, soprattutto nel centro che si trova ad un livello pià basso.

Il Comune ha quindi deciso di intervenire stanziando una somma di 30.500 euro per il "ripristino definitivo" della cataratta attualmente non pià funzionante con una determina lo scorso 23 dicembre. I lavori sono stati affidati tramite gara sulla piattaforma Start della Regione Toscana alla Moviter, azienda di via Livornese a Empoli che da tempo collabora con l'amministrazione comunale e che era già intervenuta con opere di manutenzione provvisoria nel dicembre scorso, oltre ad essere intervenuta in urgenza anche il 17 novembre. I lavori dovranno concludersi in venti giorni dalla firma del contratto, quindi è presumibile che la cataratta torni operativa entro fine gennaio.

Che qualcosa non abbia funzionato con la cataratta fu ammesso dal Comune poche ore dopo i fatti (qui la precisazione fatta all'epoca). Non è un dubbio, però, che quella paratia non era nelle condizioni di funzionare al 100%. Dal Comune si è fatto sapere che una manutenzione era stata eseguita a inizio dicembre, ma nella relazione tecnica si legge che "le guide, le zanche di ancoraggio, ma anche il calcestruzzo, nella parte bassa del pozzetto, stante la loro permanenza in un ambiente dove si sviluppano particolari agenti corrosivi, risultano in parte deteriorati rendendo difficoltoso il regolare scorrimento della paratia, specie in presenza della pressione esercitata dalla forza dell’acqua". Il meccanismo, insomma, era in condizioni che poteva pregiudicarne il funzionamento, e così è stato.

I lavori che partiranno serviranno anche ad obliare a questo problema, sostituendo parte dei meccanismi di apertura e il calcestruzzo deteriorato. Dalla relazione tecnica emerge che "l’attuale meccanismo presenta delle problematiche dovute al fatto che il comando è manuale e presenta ingranaggi complessi che sotto la forte pressione dell’acqua possono generare rallentamenti e difetti di slittamento tra gli ingranaggi". I lavori prevedono quindi una manutenzione straordinaria del sistema di chiusura, della paratia, delle guide di scorrimento della stessa nonché al rifacimento del calcestruzzo ammalorato sia delle pareti del pozzetto sia di sette a supporto delle guide di scorrimento della paratia e procedendo alla modifica del meccanismo di chiusura con ingranaggi semplici e azionate meccanicamente.

