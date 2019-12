Giovani Fucecchio, festa di Natale al Sombrero tra abbracci e risultati

Un Natale speciale e un fine anno di grandi soddisfazioni per l’associazione calcio Giovani Fucecchio che fa un bilancio di questo 2019 che sta per concludersi.

Intanto la festa di Natale, al Sombrero di San Miniato Basso. Un classico per ritrovarsi con ragazzi, staff tecnici, dirigenziali e famiglie. Un successo da oltre 800 persone e un’occasione per premiare i bambini che nelle ultime tre stagioni sono stati promossi dal Giovani Fucecchio a squadre professionistiche di serie A e serie B. Alla serata hanno partecipato anche le autorità locali, in particolare l’amministrazione comunale di Fucecchio con la presenza del sindaco Alessio Spinelli e dell’assessore Fabio Gargani: è stata l’occasione da parte della società per ringraziare l’amministrazione, nella persona del suo sindaco, per il supporto ricevuto per portare a termine il nuovo impianto sportivo.

Il settore giovanile di Fucecchio è ormai una realtà consolidata e apprezzata a livello regionale con i suoi 420 tesserati: si va dai ‘Piccoli Amici’ di 5 o 6 anni alla squadra di Terza Categoria, composta esclusivamente da giocatori cresciuti nel vivaio bianconero.

Da qualche mese tutti possono usufruire di un nuovissimo campo a 11 in erba sintetica che ha alzato notevolmente il livello dell’impianto “U.Galli” di Via di Fucecchiello che presenta anche un altro terreno di gioco regolamentare in erba, due sussidiari in erba naturale, altri tre sintetici per Calcio a 5. Il tutto nella cittadella dello sport, a due passi dal plesso scolastico dell’istituto superiore ‘Checchi’ col quale Giovani Fucecchio collabora per il Liceo Sportivo.

La scuola calcio è riconosciuta da anni come “Elite”, tra le prime della Toscana a livello qualitativo, anche per la presenza di 20 istruttori con patentino ‘Uefa B’, la presenza di uno psicologo a disposizione delle squadre, di un massaggiatore e di un preparatore motorio per i più piccoli.

I risultati si toccano con mano in campo. Allievi Regionali al 3° posto, Allievi B in testa a punteggio pieno nel Girone di Merito, Giovanni Regionali al 4° posto, Giovanissimi B vincitori dei gironi invernali.

Non solo, le squadre regionali sono affiancate da quelle B: oltre a far crescere atleti di qualità a Fucecchio si cerca di favorire anche l’aspetto di socializzazione, del divertimento e del giocare insieme.

