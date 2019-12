'Grande spectacle de fin d’annèe' a Casciana e Bientina per la notte di San Silvestro

Notte di San Silvestro per la rassegna di “Teatro Liquido”. Alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Martedì 31 dicembre 2019 alle 22,00, a rotazione al Teatro Verdi di Casciana Terme (Pisa) in Via Regina Margherita, 11 e al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), in Via XX Settembre, è in programma “Grande spectacle de fin d’annèe”. La meravigliosa notte tra San Silvestro e San Sigismondo Gorazdowski. Gli attori, uno alla volta, passano da un teatro all’altro recitando per due volte lo stesso copione.

Con Michele Crestacci, Riccardo Goretti, Stefano Santomauro, Valentina Grigò e Pamela Larese Il modo più divertente e spensierato di festeggiare la fine del 2019 in compagnia di grandi comici dell’era moderna. Il super surrealista di gran classe e cervello fino Riccardo Goretti, il poeta della comicità fatta di salmastro e caglio Michele Crestacci, lo sberleffatore dei vizi digitali e smascheratore di ipocrisie bambinesche Stefano Santomauro. Il tutto condito, accompagnato e scosso dalla grande follia canora e musichiera di Valentina Grigò e Pamela Larese, LeDueDiNotte.

In aggiunta, cene riservate per gli spettatori nei migliori ristoranti vicini al teatro, dolci artigianali, brindisi con le bollicine italiane più spumeggianti di sempre. Una girandola di emozioni ed energia allegra per salutare il 2019 e mettersi con rinnovato ottimismo nelle mani del 2020.

Prezzi: 25,00€ Adulti ;15,00€ Bambini (fino a 12 anni). A Bientina cene speciali in abbinamento nei ristoranti del paese. A Casciana Terme, cena buffet nel foyer del teatro 25,00€.

Per informazioni: 328 0625881 - 320 3667354 – info@guasconeteatro.it - www.guasconeteatro.it. Per le istruzioni su un buon uso del Teatro Liquido, con prezzo biglietti, formule di abbonamenti, agevolazioni, prenotazioni e altro, consultare il sito www.guasconeteatro.it.

L’appuntamento è nel programma di “Teatro Liquido” che è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari. Oltre 50 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da novembre 2019 a maggio 2020 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa).

Tra gli ospiti, solo per ricordarne qualcuno, ci saranno Fiona May, Dario Ballantini, Riccardo Goretti, Michele Crestacci, Stefano Santomauro, Gaia Nanni, Paolo Hendel e poi tanti, tantissimi altri artisti da ogni parte d’Italia. Molte parole ma anche moltissima musica. Spettacoli collaudati alternati a prime nazionali.

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.

Istruzioni per un buon uso del Teatro Liquido 2019/2020

Informazioni generali: informazioni e prenotazioni: +39 328 0625881 +39 320 3667354. Tutto il programma e le informazioni su www.guasconeteatro.it. E’ possibile prenotare anche per SMS o tramite Facebook alla pagina Guascone Teatro indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. Importante questo tipo di prenotazione sarà valida solo se confermata con una risposta da mostrare poi alla biglietteria. Non si prendono prenotazioni tramite e-mail.

Abbonamenti (sia Teatro Verdi di Casciana Terme che Teatro delle Sfide di Bientina)

Abbonamento 10x810 biglietti al prezzo di 8, li puoi usare tutti in una sera con un gruppo di amici oppure in più sere. Occorre prenotare questo abbonamento con almeno un giorno di anticipo (saranno in omaggio il più caro e il meno caro). Abbonamento personale 10 spettacoli a scelta con 10% di sconto sul biglietto ridotto e in più hai l‘opportunità di poter scegliere il tuo posto per tutta la stagione. Abbonamento lirico (novità). Disponibili solo 40 posti. 5 spettacoli del mondo della lirica a soli 50 euro. Garantito il primo settore (dove previsto).

La presentazione del Teatro Liquido 2019/2020 secondo Andrea Kaemmerle, ovvero “La perfetta stagione”.

«Il Teatro Liquido – spiega il direttore artistico, Andrea Kaemmerle - prosegue il suo viaggio attraverso umanità differenti. Sei fortunato caro lettore a trovar questo programma, questo pezzo di carta potrebbe essere la tua nuova mappa per incontrare storie, inaugurare nuovi pensieri e giocare con il vivere. La mappa non porta ad un unico tesoro ma ad un vasto menù di spettacoli e concerti, ogni palato si troverà soddisfatto: si spazia dal teatro comico alle grandi opere liriche, dal cantautorato di eccellenza fino alla nuovissima drammaturgia. Vi scorteremo con l’affetto che si deve agli esseri umani che ancora amino l’antica arte dell’andare a teatro, passeremo con voi questa nuova stagione con l’intento di tenere ben accesi cuore e cervello. Probabilmente molti nomi di grandi artisti qui ospitati vi faranno venire l’acquolina in bocca, molti altri artisti coinvolti in questa edizione sono vere e proprie star di un altrove, venite a scoprirle, giuro ve ne innamorerete per sempre. Ma perché la “Perfetta stagione?” Perché mai come questo anno tutti questi mondi saranno ben amalgamati e liquidi: la musica classica incontrerà l’ironia, il nuovo circo si farà narrazione, la commedia classica sarà a braccetto con i migliori romanzieri di oggi, eroine dello sport saranno protagoniste eccellenti del palcoscenico e miti della canzone italiana saranno confidenziali testimoni di un’epoca. Il miracolo mai scontato di due piccole città che mantengono e proteggono tutto questo sta per avere ancora inizio. Non mancate, ci manchereste! Approfittate di questa vita, che sulla prossima ci sono pareri fortemente discordanti».

