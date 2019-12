Incendio alla Fortezza da Basso, pista da pattinaggio nuovamente funzionante

Nella mattinata di giovedì 26 dicembre si è sviluppato un incendio all’interno di un container posto in un area adiacente alla pista di pattinaggio allestita alla Fortezza da Basso. L’incendio ha interessato esclusivamente il container usato come deposito di attrezzi meccanici e utensili per la manutenzione della pista. Non sono al momento state accertate le cause dell’incendio. A seguito delle attività di spegnimento è risultato parzialmente inagibile un tratto della pista ma nella giornata di ieri l’intero impianto era perfettamente funzionante. Nessuna struttura del villaggio ha riportato alcun danno né esiste alcuna limitazione alle attività che al Florence Ice Village si possono svolgere. L’impianto è pertanto perfettamente funzionante ed è confermato il ricco programma di eventi previsto per le prossime giornate, compreso lo spettacolo dell’ultimo dell’anno.

Florence Ice Village, Vasca della Fortezza, Piazza Oriana Fallaci, Fortezza da Basso, Firenze. 8 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020.

Fonte: Ufficio stampa

