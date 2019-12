Lutto nella comunità ebraica pisana, muore Giacomo Schinasi

Questo il ricordo dell'L’Associazione degli Amici di Pisa: autentico appassionato della Storia, dell’Arte, delle bellezze pisane. Giacomo può senza dubbio annoverarsi tra quei pisani contemporanei che meritano un ricordo anche postumo per l’impegno al bene comune pisano. Persona educata, perbene ma grintosa, nonostante un fisico minuto e traditore. E’ stato al fianco degli Amici di Pisa in ogni battaglia affrontata: dal no accorpamenti delle Province, alle note vicende aeroportuali, alla Cultura. E’ stata una fortuna averTi conosciuto. Ciao, piccolo grande Uomo.”