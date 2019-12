Lavoro nel Comune di Siena, selezioni per quattro incarichi

Il Comune di Siena ha indetto due selezioni per il conferimento di quattro incarichi a tempo determinato di alta specializzazione, ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, due con profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico Architetto” e due come “Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere”.

L’incarico del profilo di architetto sarà finalizzato, tra l’altro, alla gestione e verifica in relazione al Piano Strutturale, al Regolamento urbanistico/Piano operativo, varianti e attuazione piani complessi di intervento e piani attuativi, piani di miglioramento agricolo ambientale; gestione e verifica dei piani e dei programmi di settore del territorio e dei procedimenti di valutazione degli strumenti e degli atti urbanistici; gestione e verifica dei permessi di costruire e degli accertamenti di conformità; analisi, gestione e verifica in riferimento alla manutenzione e gestione degli immobili dell’Ente.

Mentre per il profilo di ingegnere, l’incarico verterà, tra l’altro, sulla progettazione, direzione dei lavori, elaborazione computi metrici estimativi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché responsabilità del procedimento di appalti pubblici in materia di infrastrutture comunali (strade, rotatorie, fognature, arredo urbano, ecc.), sia da realizzare ex novo sia da sottoporre ad interventi di manutenzione; progettazione e direzione lavori strutturali di opere d’arte stradali; capacità di gestione di gare complesse nel settore pubblico, anche ai fini dell’assunzione del ruolo di RUP o di supporto al RUP nella gara di ambito per la distribuzione del gas (art. 46 bis L. 222/20017); analisi, gestione e verifica in riferimento alla manutenzione e gestione degli immobili dell’Ente e in riferimento al rischio idraulico e geologico e al risparmio energetico.

I candidati devono essere in possesso di laurea specialistica o magistrale: per il primo profilo in Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile-architettura, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; per il secondo in Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, architettura e ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Per entrambi i profili è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione (architetto o ingegnere), la patente di guida di cat. B o superiore, la conoscenza della lingua inglese, oltre a specifica e comprovata esperienza professionale, almeno biennale, in ambito pubblico o privato, nelle materie relative agli incarichi.

La domanda, alla quale dovrà essere allegato, oltre al curriculum, la fotocopia di un documento d’identità valido, deve pervenire al Comune di Siena entro il 16 gennaio 2020, attraverso le seguenti modalità: presentazione diretta all’Ufficio Protocollo (Piazza del Campo 1), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 9-12.30, martedì e giovedì anche dalle 15-16,30; a mezzo posta indirizzata al Comune di Siena, Piazza del Campo 1, (non farà fede la data di inoltro del plico), oppure con posta certificata (PEC) all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it

Gli avvisi con i relativi moduli di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito https://www.comune.siena.it/ Il Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Concorsi-e-Avvisi/Bandi-e-Avvisi/Avvisi-e-Bandi-in-Pubblicazione.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena