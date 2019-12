Lega opposizione concreta, il bilancio a 6 mesi dalle elezioni

Lega non è solo attivismo e raccolta firme ma pure proposte e opposizione seria. Questo in sintesi il significato della conferenza di fine anno organizzata dai capogruppo nei Consigli comunali delle 11 municipalità dell'Empolese Valdelsa, assieme al commissario di Lega per l'area Paolo Amato e al segretario di area e consigliere Anci Marco Cordone.

"L'opposizione secondo la sinistra deve essere silenziata, emarginata e in alcuni casi criminalizzata - spiega Amato -, come del movimento delle sardine mi inquieta che il capo dell'opposizione Matteo Salvini debba essere silenziato. La politica si fa nei Consigli comunali, non su Facebook, esigiamo rispetto e rivendichiamo il diritto di partecipare alla governance".

In più comuni i consiglieri del Carroccio faranno richiesta al prefetto per le difficoltà di accesso agli atti, specialmente in questo periodo di approvazione di bilancio. Poi ogni singolo comune ha difficoltà proprie, come "l'agibilità politica per la mancanza dello streaming" (Castelfiorentino, secondo le parole di Susi Giglioli), le "commissioni disertate" (Empoli, nelle parole di Andrea Picchielli), la difficoltà per accedere ai documenti (Unione dei Comuni, rappresentante Lega Leonardo Pilastri).

"La Lega si è candidata in tutti i Comuni dove poteva per scardinare il sistema di potere, le maggioranze fino al 2019 non erano abituate ad avere un'opposizione, noi abbiamo riportato dignità a questo ruolo", spiega Scipioni, dal ruolo di segretario provinciale per l'area fiorentina. "Il Pd è stato finora proprietario della cosa pubblica, qui si parla di riacquistare il concetto di democrazia e ridare la terra nelle mani dei cittadini, stiamo lottando contro un muro di gomma", rincara la dose Pilastri.

Dalle elezioni di maggio sono passati poco più di sei mesi, ma sono stati tantissimi i temi portati all'attenzione delle giunte comunali, con esito alterno. Se sul ritorno del tribunale ordinario di Empoli c'è stata condivisione di intenti, si passa a divisioni insormontabili come il caso del Consiglio comunale aperto per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre (Vinci, come riferito da Alessandro Scipioni), passando da controproposte alternative (come quella contraria alla pedonalizzazione di piazza Boccaccio a Certaldo a firma Damiano Baldini assieme al gruppo consiliare) e a 'bacchettate' per l'aumento delle tasse (aumento Irpef sopra i mille euro in busta paga, come afferma Gianmarco Porciani su Fucecchio). E ancora la sanità e la lotta alle liste d'attesa eccessivamente lunghe, il cavalcaferrovia di Granaiolo ancora chiuso per la 429 non ancora terminata e il trasferimento della caserma di Petrazzi (Castelfiorentino, nelle parole di Susi Giglioli), l'immancabile questione sicurezza e microcriminalità, fino ad arrivare a vietare i botti per Capodanno e la vendita delle bottiglie in vetro (ancora Picchielli per Empoli).

Alla conferenza oltre ai già citati erano presenti Gino Turchetti (Montelupo Fiorentino), Marco Ciuffini (Capraia e Limite), Marco Manuelli (Gambassi Terme), Eliseo Palazzo (Certaldo), Paolo Cambi (Castelfiorentino)

Elia Billero

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa