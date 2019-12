Serre con marijuana e una baionetta in casa, 42enne in manette

Un 42enne di Pistoia è stato arrestato per spaccio. Sabato 21 dicembre i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione in centro, luogo noto per il viavai continuo di persone. I militari si sono resi conto che era un luogo dove spesso si consumavano stupefacenti e sono entrati in azione. Assieme alle unità cinofile hanno trovato piante di cannabis in fase di coltivazione in alcune serre, oltre a materiale per la coltivazione e la gestione delle piantine. Inoltre altra marijuana era stata essiccata e messa in alcuni sacchetti per venderla a altre persone.

Il 42enne padrone di casa è stato subito arrestato e si trova in carcere; dovrà rispondere anche di altri reati in quanto è stato trovato in possesso di una baionetta illegalmente detenuta e di svariate armi del tipo soft air di libera vendita ma che pare avesse utilizzato per minacciare alcuni extracomunitari per ritorsioni legate a precedenti cessioni di stupefacenti. Durante la perquisizione il predetto ha minacciato i militari, opponendo loro anche resistenza.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire la posizione di altri soggetti. Altre sette persone sono state già comunque sottoposte a indagini per concorso in alcuni dei reati contestati al 42enne e per altre autonome condotte di spaccio di stupefacenti. Nel corso delle altre perquisizioni sono stati infatti trovati diversi quantitativi di hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione ed altro materiale comprovante l’attività di spaccio.

Tutte le notizie di Pistoia