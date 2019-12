Picchia la moglie e la chiude in casa, arrestato

Picchia la moglie, la chiude in casa assieme al figlio piccolo e poi esce con l'altra figlia, pure lei minorenne. Un 48enne è stato arrestato tra il 23 e il 24 dicembre a Firenze per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. Non sarebbe il primo episodio di violenza, stando a quanto riportato dalla polizia.

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione del fratello della donna: aveva ricevuto un messaggio per telefono nel quale spiegava che il marito la stava picchiando. All'arrivo dei poliziotti, poi entrati nella casa senza bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco grazie a una chiave di riserva, la donna presentava lesioni al volto e alla testa e anche su un braccio, ed è stata portata in ospedale. Aveva in casa anche il figlioletto.

Il marito è stato rintracciato e arrestato in un circolo della zona, dove si era recato con la figlia.

