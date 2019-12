In fiamme una piccola struttura, con ogni probabilità una baracca, nella zona di via Ponterotto a Empoli. Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Per il momento non si segnalano persone coinvolte. Non si conoscono le cause dell'incendio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

