Presepe vivente di Nocchi, un Santo Stefano 'a bocca aperta'

Una rievocazione accurata che fa il pari con il freddo invernale e il caratteristico borgo di Nocchi (Camaiore). Parliamo del Presepe Vivente con rievocazione degli antichi mestieri che si è tenuta ieri giovedì 26 dicembre per Santo Stefano. Un pomeriggio intenso per i figuranti, che sono veri professionisti anche nei mestieri che rappresentano. Il ciabattino è un vero calzolaio che lavora, i rumori sono quelli di un paese laborioso che fa fare un viaggio nel tempo a quando tutto sembrava essere più autentico e sentito. Il presepe vivente di Nocchi, riunito in un comitato organizzatore da anni, è una delle più impressionanti manifestazioni che fanno parte delle Terre di Presepi della Toscana. Di seguito vi proponiamo una gallery fotografica a cura di Stefano Dalle Luche.

