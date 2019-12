Una quercia donata per Natale a Montemurlo

Succede spesso a Natale di ricevere regali inutili o non graditi. Un'eventualità che un gruppo di amici pratesi ha deciso di evitare a priori. Luana Nocentini, Daniele Ricò, Sandra Fabbri, Cinzia Lotti e Simone Apostolico infatti si sono regalati un albero, una quercia rossa che lo scorso 24 dicembre è stata piantata nel giardino di via Orcagna a Bagnolo. « Siamo un gruppo di amici particolarmente sensibili alla difesa e alla cura dell'ambiente e quest'anno abbiamo deciso di rinunciare al consueto scambio dei doni natalizi, ma di destinare la somma di denaro che sarebbe servita per i regali, all'acquisto di un albero. Un modo per contribuire, seppur in piccolo, alla crescita del verde e al contrasto dell'inquinamento a beneficio di tutta la comunità», spiegano gli amici, che non sono residenti a Montemurlo e che hanno scelto il Comune sotto la Rocca proprio per la sensibilità dimostrata nei confronti dell'ambiente.

Un'iniziativa che il Comune di Montemurlo ha accolto con favore, come spiegano il sindaco Simone Calamai e l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli:« Una bella idea che fa bene all'ambiente e che lancia un messaggio di positività: tutti possiamo fare qualcosa di concreto per l'ambiente. Inoltre, come amministrazione comunale stiamo pensando di “istituzionalizzare” questo gesto per dare ad altri l'opportunità di regalare, a Montemurlo e a una persona cara, un albero sul nostro territorio, come già accade ad esempio a Firenze».

L'albero è stato piantato avvalendosi di un giardiniere professionista e tutti i costi sono stati sostenuti direttamente dal gruppo di amici. La scelta della quercia rossa, oltre a rispettare quanto previsto dal regolamento comunale sul verde pubblico, che indica quali alberi si possono piantare sul territorio, esprime l'attenzione del gruppo di amici verso il tema della violenza contro le donne. Sotto all'albero prossimamente infatti sarà installata una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne, sempre offerta dal gruppo di amici.

Negli ultimi anni Montemurlo sta diventando un Comune sempre più verde: a fronte di 31 abbattimenti effettuati, nel 2019 sono stati piantumati 135 alberi e 112 cespugli per una lunghezza di oltre 3 km. Inoltre per il 2020 l'obbiettivo del Comune è la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima e la conseguente adesione al Patto dei Sindaci, con l'ambizioso traguardo dell'abbattimento del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montemurlo