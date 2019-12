Riccardo Luchini ospite per un'esposizione natalizia a Cascina

L'artista Riccardo Luchini, che è stato Docente all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, all'Accademia di Belle Arti di Roma, all'Accademia di Belle Arti di Carrara e all'Accademia di Belle Arti di Urbino, è il nuovo ospite del connubio tra arte e cibo, ideato da Lucia Landi e dallo chef Virgilio Casentini, con la collaborazione di Slow Food - Valdera e Casa Nannipieri Arte, presso Pasta & Vino Osteria a Cascina (PI), nell'esposizione che apre durante queste festività natalizie, ovvero venerdì 27 dicembre 2019, e chiude lunedì 27 gennaio 2020.

Dopo i contributi e i tributi degli artisti Keith Haring, Bruno Del Soldato, Daniela Billi, Fabio Perla, Luca Alinari, Alberto Gallingani, Giannetto Salotti, Massimo Castelli, i fotografi Matteo Rossini, Luigi Polito, Tatiana Di Sacco e Rolando Mannucci, SpeleoContest, ecco in arrivo le opere del pittore Riccardo Luchini, del cui stile hanno scritto personalità e critici d'arte come Dino Carlesi, Giovanni Faccenda, Ivan Quaroni, Nicola Micieli, Tommaso Paloscia.

Come diceva Heinz Beck, "cucina non è mangiare, è molto, molto di più. Cucina è arte, è poesia", ma non solo: la storia dell’arte ci insegna che le osterie, le trattorie, i ristoranti, i caffè dal Settecento e Ottocento in avanti sono luoghi dove non accade solo il rito quotidiano del cibarsi, ma spazi aperti alla sperimentazione, ai ritrovi degli artisti, alle conviviali tra amanti dell’arte e amanti del buon cibo. Le opere degli artisti non rischiano dunque svilimento, semmai un tacito raffronto tra il loro alfabeto contemporaneo e quello altrettanto raffinato e nobile dello chef che serve al tavolo le sue invenzioni.

Le opere sono visibili gratuitamente, su prenotazione.

