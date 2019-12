Risoluzione anticomunista a Cerreto Guidi, PCI contro PD: "Più antifascista la Lega"

Il Gruppo Consiliare del Partito Comunista Italiano ha presentato nella seduta del 18 dicembre del Consiglio Comunale di Cerreto Guidi un Ordine del Giorno contro la Risoluzione anticomunista 2019-2819 (RSP) approvata nel settembre scorso dal Parlamento Europeo.

La suddetta risoluzione equipara il comunismo all’ideologia nazista, arrivando a negare l’importantissimo ruolo svolto dall’URSS nella sconfitta di Hitler e gli enormi sacrifici del popolo sovietico durante la 2° Guerra mondiale, con più di venti milioni di morti.

La votazione dell’OdG in Consiglio Comunale ha visto il voto contrario di tutti i consiglieri del PD, Forza Italia, Fratelli d’Italia, con la sola astensione della Lega.

Almeno per questa volta il consigliere della Lega ha dimostrato di essere più antifascista di quelli del PD, che si sono mostrati incuranti delle condanne che l’ANPI e la CGIL hanno pronunciato nei confronti della Risoluzione e del dietrofront di alcuni Deputati Europei dopo averla approvata.

I consiglieri cerretesi del Partito Democratico hanno inoltre completamente ignorato le dichiarazioni duramente critiche pronunciate dal Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli (PD) dolpo l'approvazione della Risoluzione, riportate dalla capo gruppo consiliare PCI Susanna Rovai.

Prendiamo quindi atto che l’Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi condivide l’equiparazione del comunismo al nazismo e non ha niente in contrario rispetto alla messa fuorilegge di simboli e Partiti Comunisti in diversi Paesi dell’ex blocco sovietico.

Chiediamo alle organizzazioni antifasciste, dei lavoratori e democratiche del Circondario Empolese Valdelsa di pronunciarsi a difesa della memoria storica. Il 90% dei condannati e confinati durante il Regime Fascista erano comunisti e i partigiani comunisti ebbero un ruolo maggioritario e decisivo nella Resistenza. Il comunista Terracini controfirmò la Costituzione in qualità di Presidente dell’Assemblea Costituente. Il ruolo dell’Armata Rossa sovietica fu decisivo nella sconfitta del Nazi-Fascismo.

Il Gruppo “Unione a Sinistra” presenterà nuovamente l’Ordine del Giorno nell’Assemblea dell’Unione dei Comuni. Vi chiediamo di far sentire la vostra voce affinché la verità storica venga ristabilita tramite il voto favorevole all’OdG e gli Enti Locali si facciano promotori di iniziative tese a sconfiggere ogni forma di revisionismo storico.

PCI Empolese Valdelsa

