Ecco come saranno abbattute le palme in viale Italia

Le modalità di abbattimento delle palme in viale Italia colpite dal punteruolo rosso e la contemporanea piantumazione di nuovi alberi, sono state illustrate oggi dal sindaco Luca Salvetti e dall'assessora all'urbanistica con delega al verde pubblico Silvia Viviani, durante un sopralluogo direttamente sul posto.

L’intervento riguarda le 21 palme poste sulla parte più a nord della passeggiata del viale Italia, quella che va dalle baracchine al Cantiere.

Questi esemplari di Phoenix dactylifera, acquistati in una mandata successiva rispetto agli altri 30 esemplari (dalle dimensioni maggiori) presenti nella parte più a sud della passeggiata, sono stati pesantemente attaccati dal Punteruolo rosso, che nel corso degli anni ne ha fatto collassare al suolo 3 e 8 sono state abbattute perchè attaccate dall'insetto.

I 10 esemplari che rimangono in piedi in questo tratto di passeggiata, nonostante i ripetuti sopralluoghi dei tecnici comunali e gli interventi per alleggerirne la chioma, sono comunque potenzialmente a rischio, soprattutto quando, a inizio primavera, il punteruolo riprenderà a pieno ritmo la sua attività.

Il monitoraggio non è semplice, in quanto l'insetto va a colonizzare le porzioni più basse del capitello e quindi non è possibile intuirne la presenza dall'osservazione della corona.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ne ha deciso la rimozione. Oltre all'abbattimento delle 10 palme, i lavori prevedono l'immediata dicioccatura di tutti i 21 ciocchi rimasti nel terreno. Contemporaneamente, saranno piantati 21 alberi che potrebbero essere tamerici.

“L'abbattimento delle palme colpite dal punteruolo rosso è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini” ha dichiarato il Sindaco “Contemporaneamente si provvederà alla piantumazione immediata di altri alberi che potrebbero essere tamerici, piante che appartengono alla storia di Livorno, originarie delle zone sabbiose e salmastre dell'Europa meridionale, resistenti al vento ed alla salsedine. Questo perchè non abbiamo garanzie, che ripiantando le palme, possano essere di nuovo attaccate dal punteruolo rosso”.

L’assessora all’urbanistica ed ai lavori pubblici Silvia Viviani ha aggiunto “Con questo intervento assicuriamo una immediata sicurezza alla cittadinanza e continuità vegetativa all'area”.

L’altra trentina di palme presenti nel tratto più a sud di passeggiata è attentamente monitorata, e le chiome vengono tenute alleggerite al massimo.

Tutte le notizie di Livorno