Scuole, abbattimento e sostituzione di piante all'istituto Peano

La Città Metropolitana di Firenze ha avviato questa mattina l'abbattimento di circa quindici alberi nel parcheggio e due all'ingresso dell'istituto Peano.

Stamani i sopralluoghi propedeutici agli interventi che saranno eseguiti dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio del nuovo anno. "Dai monitoraggi continuativi operati dai nostri uffici - spiega Benedetta Albanese, consigliera della Metrocittà delegata all'edilizia scolastica in Firenze - è emersa la loro pericolosità e la necessità di procedere al loro abbattimento, al quale seguirà la sostituzione con altri alberi. Interverremo non solo al Peano, ma anche nelle aree verdi degli istituti Gramsci e Saffi per la loro riqualificazione e messa in sicurezza".

La situazione è sotto controllo, gli interventi preventivati ed è pronto il piano di sostituzione delle piante.

Fonte: Città Metropolitana Firenze

