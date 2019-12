SuperEnalotto, a Livorno un 5 da 40mila euro

Toscana ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di martedì 24 dicembre, a Livorno è stato centrato un 5 da 40.445,37 euro, riferisce Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Lombardo Cecilia di via Buontalenti. Il Jackpot, dopo la doppia estrazione del 23 e 24 dicembre, (dovuta al recupero del concorso del 26 dicembre), ha raggiunto i 52,4 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Toscana il Jackpot manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Tutte le notizie di Livorno