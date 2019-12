The best, Beni e Meacci a San Donato in Poggio

Lo spettacolo “The best” di Katia Beni e Anna Meacci apre la prima stagione teatrale della Filarmonica Giuseppe Verdi di San Donato in Poggio. Domenica 29 dicembre alle ore 21 andrà in scena il recital che condensa il meglio del lavoro di due grandi protagoniste della comicità toscana. Katia Beni e Anna Meacci, amiche dentro e fuori la scena, apprezzate per l’energia della loro dissacrante comicità, tornano a stupire con un condensato di estratti, tratti dai loro fortunati spettacoli. La stagione teatrale di San Donato in Poggio è organizzata dalla Filarmonica, diretta sul piano artistico dall'Accademia dei Perseveranti, con il patrocinio e il contributo dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.

“The best of” è uno show originale che mette in luce tutto il talento di due artiste, veri e propri clown del palcoscenico. Le interpreti, mattatrici del divertimento capaci di giocare con il pubblico e farlo divertire, coinvolgeranno gli spettatori attraverso improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia proponendo brani inediti e cavalli di battaglia tratti dagli spettacoli cult come “Ticket & Tac”, “Scoop” e “Non c’è duo senza te”. Katia Beni, di Scandicci e Anna Meacci di Sinalunga si sono incontrate lavorando insieme per la prima volta nel 2001 nei “Monologhi della vagina” e da lì hanno continuato a collaborare. Info e preno: Cinema Teatro Filarmonica Giuseppe Verdi, via Senese, 9 – San Donato in Poggio nel Comune di Barberino Tavarnelle tel. 055 8072841.

