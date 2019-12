Un Concerto di Capodanno al Teatro Verdi per iniziare il quarantennale dell'ORT

Un concerto per iniziare nel migliore dei modi un anno importante come il 2020 che coincide con i festeggiamenti per le prime quaranta stagioni dell'ORT che è stata appunto fondata nel 1980 da Andrea Tacchi, Massimo de Bernart, Luciano Berio e Aldo Bennici. Solo tre anni dopo l'Orchestra della Toscana sarebbe diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il Concerto di Capodanno si svolgerà al Teatro Verdi di Firenze con inizio alle ore 17.00 è vedrà sul podio Beatrice Venezi. In programma musiche e arie da opere famose di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini e Johann Strauss, con le voci di Clarissa Costanzo (soprano) e Gabriele Mangione (tenore).

Beatrice Venezi, lucchese, 29 anni, è stata inserita da Forbes, la prestigiosa rivista americana di economia, nell’elenco dei 100 giovani Under 30 leader del futuro.

Direttore principale della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, dell’Orchestra Milano Classica, e direttore ospite principale dell’ORT da maggio 2020, a dispetto della giovane età, ha già girato il mondo dirigendo

in Giappone, Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Libano, Portogallo, Canada, Stati Uniti e

Argentina. Ha collaborato con interpreti del calibro di Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Carla Fracci e Andrea Bocelli.

Nel vasto repertorio che dalla musica barocca arriva alla contemporanea, ha una predilezione per Puccini.

A lui ha dedicato il suo primo disco My Journey – Puccini’s Symphonic Works, registrato con la nostra orchestra e uscito a ottobre per Warner Music.

Ha scritto diversi saggi, l’ultimo è Allegro con Fuoco (Utet) dove prende per mano anche il più diffidente dei

lettori e lo accompagna dietro le quinte dei teatri, raccontandone protagonisti, riti e tradizioni, smontando i cliché e i pregiudizi che circondano il genere.

È spesso ospite in trasmissioni televisive e radiofoniche di successo e i magazine le hanno dedicato numerosi approfondimenti. Il Corriere della Sera l’ha inserita nella lista delle 50 donne dell’anno 2017 nel mondo che si sono distinte per la loro professionalità.

ORT - Concerto di Capodanno

Firenze, Teatro Verdi – mercoledì 1° gennaio, ore 17.00

Beatrice Venezi direttore

Clarissa Costanzo soprano

Gabriele Mangione tenore

Musiche e arie d'opera di Puccini, Rossini, J. Strauss, Verdi

Prezzi: Posti numerati I SETTORE (prima platea) €35.00 - II SETTORE (seconda platea) €30.00

III SETTORE (fondo platea e I ord. di palchi) €25.00 - IV SETTORE (galleria e II ordine di palchi) €20.00

V SETTORE (III e IV ordine di palchi) €15.00 - VI SETTORE (V e VI ordine di palchi) €10.00

(tutti più diritti di prevendita)

In vendita c/o Biglietteria del Teatro Verdi (tel 21.23.20 orario 10/13 e 16/19) e punti del Circuito Box Office. Online su www.teatroverdifirenze.it

