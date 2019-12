Via Francigena, agli infopoint del Consorzio il 'Passaporto del pellegrino'

Dopo la partnership ufficiale con l'Associazione Europea delle Vie Francigene, sottoscritta a settembre, il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia diventa punto di distribuzione e timbratura della Credenziale, il “passaporto del pellegrino” che consente un accesso agevolato alle strutture di accoglienza situate sull'antico sentiero intrapreso dall'arcivescovo Sigerico. “Da oggi – spiega il presidente, Carlo Alberto Carrai – i quattro infopoint gestiti dal Consorzio entrano a pieno regime nel circuito continentale delle Vie Francigene e ci danno una marcia in più per continuare la valorizzazione dell'entroterra versiliese, nella sua perfetta continuità con il paesaggio costiero: proprio il nostro territorio, infatti, accoglie la parte italiana della via Francigena più vicina al mare”.

Anche presso gli uffici di Pietrasanta, Marina, Lido di Camaiore e (nel periodo estivo) Camaiore, quindi, si potranno acquistare le Credenziali e certificare, con il timbro ufficiale, l'avvenuto passaggio sul tratto versiliese dello storico itinerario che, dal nord dell’Europa, portava a Roma. Con questo “passaporto”, costo 5 euro, i pellegrini andranno a sostenere le attività dell'Associazione Europea delle Vie Francigene e delle associazioni amiche (aggiornamento mappe ed elenchi di strutture ricettive dislocate sul percorso, posa della segnaletica, segnalazione di criticità...) e potranno beneficiare di numerose riduzioni sul prezzo di altri servizi, come ristorazione e trasporti.

“Il 2019 è stato l'anno del turismo lento – conclude Carrai – e uno dei nostri obiettivi era far “certificare” la Versilia in un contesto di riferimento europeo. La Via Francigena attraversa i comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza e Stazzema, offre opportunità di visite ed escursioni dove si combinano natura, storia e arte: in sintesi, l'essenza della Versilia stessa”.

Fonte: Ufficio Stampa

