Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa sta intervenendo nel comune di Vecchiano sulla via Aurelia all’altezza della località la Bufalina per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento tre autoveicoli si sono scontrati violentemente. Una persona è stata estratta dai vigili del fuoco e consegnata al personale del 118 per le cure del caso.

