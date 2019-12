Il 2019 della Toscana Atletica Empoli secondo Ancillotti

Intervista con Roberto Ancillotti, allenatore della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, specializzato nei salti.

-Com'è andato l'anno sportivo appena trascorso?

Complessivamente ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, con le atlete e gli atleti che alleno io che hanno avuto purtroppo qualche problema di troppo dovuto a degli infortuni. Si può sempre far meglio, ma siamo comunque contenti di come è andata e di come sta proseguendo il nostro lavoro.

-Ci sono dei risultati che ci tieni a sottolineare?

Sì, innanzitutto Alice Innocenti che ha vinto ben tre titoli italiani nel Pentathlon (indoor e open) e nel triplo (indoor) nella categoria Master 35 migliorando anche i propri limiti personali. Anche Lidia Ancillotti ha ottenuto un terzo posto agli italiani Uisp nel salto in lungo. Altra prestazione di rilievo per Lorenzo Faraoni che ha vinto il Gran Prix regionale nel salto triplo. Ha ottenuto delle ottime prestazioni anche Agnese Criachi nel salto in lungo (tra le prime allieve regionali), Fabio Iuliano e Francesco Micheli. Faccio i complimenti anche ad Adama Niang nel salto triplo, che purtroppo quest'anno ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni, ma è riuscita comunque ad ottenere risultati significativi.

-Quali sono le prospettive per l'anno iniziato a Settembre?

Abbiamo altri quattro nuovi arrivi, che hanno rimpinguato il gruppo da Settembre. Il lavoro sul campo, purtroppo, è sempre più difficile viste le condizioni della pista e della pedana dei salti in particolare, ma continuiamo a fare del nostro meglio.

La mia speranza è quella di riuscire a creare un gruppo unito e con voglia di allenarsi e di fare una bella stagione. Lo sport, in questo, è maestro di vita, e negli anni in cui ho allenato mi sono reso conto che chi riesce ad impegnarsi nello sport e a conciliare l'allenamento con la vita di tutti i giorni, spesso riesce a raggiungere risultati migliori anche nella vita.

Sono l'assiduità e i tanti costanti allenamenti, specialmente in uno sport come l'atletica, che riescono, a mio parere, a forgiare un atleta e una persona che nella vita potrà ottenere dei risultati, anche al di là dello sport.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli