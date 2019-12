Abbonamenti trasporto locale, rinnovato il contributo del Comune

Rinnovato anche per il 2020 il contributo del Comune per il servizio di trasporto pubblico. La giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, la delibera con cui vengono prorogate le agevolazioni istituite dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario regionale nel 2018. Si tratta dei rimborsi per gli abbonamenti studenti e ordinari per i residenti (con Isee fino a 12.500 euro).

La delibera prevede il rinnovo per il 2020 per la durata del contratto ponte stipulato in attesa della conclusione della procedura della gara unica regionale del Tpl.

Per info su come richiedere il rimborso diretto: https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/agevolazioni-tariffarie-tpl-comune-di-firenze

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

