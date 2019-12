Bambino di 3 anni ricoverato al Meyer per sospetta meningite: attivata la profilassi

Un bambino versiliese di 3 anni è stato ricoverato al Meyer per sospetta meningite. Il piccolo sarebbe stato portato ieri sera dai genitori all'Ospedale Versilia a causa di alcuni malesseri, per poi essere trasferito all'ospedale pediatrico di Firenze. Secondo una prima valutazione dei medici dell'Ospedale Versilia si tratterebbe di meningite di tipo B, ma le conferme e gli accertamenti sono ancora in corso.

È stata attivata la profilassi nei confronti di chi è stato a contatto con il bambino e oltre che ai familiari sarebbe prevista anche per i compagni dell'asilo nido.

Aggiornamento

Dall'ospedale Meyer, dove si trova il bambino, si apprende che è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono stabili. Al momento sarebbe scattata la profilassi nel territorio viareggino, dove il bimbo abita con la famiglia. La profilassi sarà effettuata per i familiari, per il personale dell'asilo, per i circa 70 bambini compagni di scuola e per tutti i loro genitori, oltre che per i medici dell'ospedale che hanno avuto contatti durante i primi accertamenti, prima del trasferimento al Meyer.

