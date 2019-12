Basket Arezzo, serie C Maschile e serie B Femminile nei trofei Piperno e Lunghi

Iniziato il conto alla rovescia per le Final Four di Coppa Toscana che si svolgeranno Sabato 4 e Domenica 5 Gennaio 2020 al Palasport Estra di Arezzo. L'impianto aretino è stato scelto per i trofei che riguardano la serie C Maschile e la Serie B Femminile intitolati alla memoria di Alfredo Piperno e Lorenzo Lunghi.

La prima partita in ordine cronologico sarà la sfida femminile tra Castellani Pontedera e Palagiaccio Firenze che scenderanno in campo alle ore 15 di Sabato 4 Gennaio, a seguire il programma prevede per la C Maschile Cantini LOrano Firenze-Spezia Basket Club, poi l'altra semifinale femminile tra Le Mura Spring Basketball Lucca e Named San Giovani Valdarno, infine alle 21 sarà il turno della Amen SBA Arezzo contro l'Acea Siena.

In campo femminile Palagiaccio Firenze si presenta a questo evento da imbattuta in campionato, l'unica sconfitta stagionale delle ragazze di coach Corsini è stata proprio nel girone di qualificazione a queste Finali dove sono state battute nel derby fiorentino dalla Florence. Terzo posto in campionato invece per le avversario di Firenze, la Castellani Pontedera infatti con 16 punti è subito a ridosso della coppia di testa Palagiaccio Firenze-Amatori Savona. Due punti sotto si trova Le Mura Lucca che affronterà la Named San Giovanni Valdarno, compagine che si è guadagnata l'accesso alla semifinale battendo il Costone Siena nel girone di qualificazione. La finale del Trofeo Lorenzo Lunghi sarà poi in programma Domenica 5 Gennaio alle ore 16.

Per la Serie C Maschile la Virtus Siena seconda in classifica in campionato con 20 punti è arrivata a questo appuntamento prima vincendo il girone A di qualificazione con Costone, Grosseto e Colle Val d'Elsa, poi eliminando in gara secca Quarrata. L'Amen SBA invece è riuscita nell'impresa di battere in trasferta la capolista del campionato Chiusi nel girone G di qualificazione, passando poi nettamente sul campo di Agliana nei Quarti di Finale. La Cantini Lorano Firenze prima classificata del girone F ha eliminato il Biancorosso Empoli nello spareggio. Infine lo Spezia Basket Club, in netta ripresa in campionato, dove ha recuperato da un lungo infortunio il proprio cannoniere Kibildis, ha avuto il merito di vincere il Girone E di qualificazione e soprattutto di imporsi fuori casa nei Quarti di Finale sul difficile campo della Pielle Livorno. In campo maschile la finale sarà disputata Domenica 5 alle ore 18.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per due giornate di grande basket al Palasport Estra che ospiterà questa importante manifestazione che avrà ingresso gratuito. La presentazione ufficiale dell'evento sarà effettuata con una conferenza stampa in programma Venerdi 3 Gennaio alle 11 sempre all'interno dell'impianto "Mario D'Agata".

Fonte: Amen Scuola Basket Arezzo - Ufficio stampa

