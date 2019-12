Il Bisonte Firenze chiude il 2019 con la sconfitta di Santo Stefano

Il Bisonte Firenze ha concluso il suo 2019 con la sconfitta di Santo Stefano contro la Saugella Monza: dopo la partita, le giocatrici sono state lasciate libere dallo staff tecnico per qualche giorno di riposo, e si ritroveranno per la ripresa degli allenamenti a 2020 già cominciato, la mattina del 2 gennaio.

Non tutte però, perché quattro bisontine, oltre a coach Giovanni Caprara, hanno già lasciato l’Italia per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali, in vista dei tornei continentali di qualificazione alle Olimpiadi in programma a inizio gennaio: in particolare Nika Daalderop e Laura Dijkema (guidate proprio da Caprara nel ruolo di ct dell’Olanda) saranno impegnate nella pool europea ospitata ad Apeldoorn dal 7 al 12 gennaio, mentre Daly Santana e Emily Maglio giocheranno il raggruppamento centronordamericano a Santo Domingo, dal 10 al 12 gennaio, rispettivamente con Portorico e Canada.

Caprara e le quattro giocatrici rientreranno poi a Firenze fra il 13 e il 14 gennaio, giusto in tempo per la ripresa del campionato di serie A1, in programma mercoledì 15 gennaio a Busto Arsizio contro la Unet E-Work.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa

