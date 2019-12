Brindisi di fine anno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con le scoppiettanti Katia Beni e Anna Meacci. Mercoledì 1 gennaio il Concerto di Capodanno con la Filarmonica "G.Verdi".

Salutare in allegria la fine dell'anno con il contagiante divertimento assicurato da Katia Beni e Anna Meacci. E' l'invitante menù proposto dal Teatro del Popolo di Castelfiorentino che chiude un positivo 2019 con le due attrici toscane, apprezzate da sempre per la forza della loro dissacrante comicità.

Martedì 31 dicembre alle ore 22,15 Katia Beni e Anna Meacci propongono un "The Best of" con alcuni estratti tratti dai loro fortunati spettacoli.

Mattatrici del divertimento, capaci di giocare con il pubblico e di farlo divertire, Beni e Meacci coinvolgeranno gli spettatori attraverso improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia, brani inediti e cavalli di battaglia tratti dagli spettacoli cult.

Previsto un gran finale con panettone e brindisi.

Il nuovo anno del Teatro del Popolo ripartirà, poi, nel segno della bella musica con il consueto Concerto di Capodanno.

Mercoledì 1 gennaio alle ore 17,00 si esibirà la Filarmonica G.Verdi diretta magistralmente da Stefano Mangini.

Nel ricco programma del concerto, spiccano le musiche di Johann Strauss con i classici valzer "Sul bel Danubio blu" e la "Radetzky march".

Martedì 31 dicembre ore 22,15

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Katia Beni e Anna Meacci

THE BEST OF

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 30

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 26

Loggione € 12

Mercoledì 1 gennaio ore 17,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Filarmonica G.Verdi-Castelfiorentino

CONCERTO DI CAPODANNO

Direttore Stefano Mangini

PREZZI

Posto unico € 5

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa

