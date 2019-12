Cadono calcinacci dal cavalcavia sull'Aurelia sud: nessun problema strutturale

Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, dei calcinacci sono caduti dal cavalcavia dell'autostrada sulla sottostante via Aurelia sud, nel Comune di Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pisa per le verifiche alla struttura. Dai rilievi non sono stati evidenziati problemi di natura strutturale ma solo di manutenzione ordinaria. La squadra ha in seguito rimosso le parti pericolanti.

Sul posto sono intervenuti anche polizia stradale, carabinieri, polizia locale e i tecnici della società autostradale.

Tutte le notizie di Pisa