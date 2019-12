Cimitero di Piazza a Pistoia: in arrivo nuovo blocco da 40 posti

Nel cimitero di Piazza saranno realizzati quaranta nuovi ossarini. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, che prevede l'installazione anche di un ulteriore blocco da quaranta posti in un secondo momento. Si tratta di un intervento che avrà inizio in primavera e che rientra in un piano d'intervento più ampio, volto alla realizzazione di nuovi ossarini in alcuni dei 48 cimiteri comunali. 163 nuovi ossarini sono già stati sistemati nei mesi scorsi nei cimiteri di Arcigliano, Iano, Le Grazie, San Giorgio, Santomato, Valdibure e Villa di Baggio.

«Questo progetto è distribuito su più annualità, con l'obiettivo di implementare gli spazi per la sepoltura che in alcuni cimiteri sono in fase di saturazione – sottolinea Gianna Risaliti, assessore all'edilizia cimiteriale –. L'impegno dell'Amministrazione è volto, quindi, a offrire alla città strutture che siano adeguate e disponibili per i propri defunti, luoghi rispettosi della nostra memoria. I blocchi di ossarini appena approvati avranno un impatto visivo modesto, così da integrarsi in modo opportuno nel contesto in cui verranno collocati.»

Il nuovo blocco da 40 ossarini sarà realizzato vicino a quello già presente nel camposanto di Piazza. Si tratterà di una struttura prefabbricata analoga a quanto già realizzato in altri cimiteri, e che sarà rivestita con lastre di marmo bianco e grigio.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia