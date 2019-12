Continua il ripristino dei chiusini lungo la tramvia

Ancora ridotti i provvedimenti legati a interventi sulle strade cittadine per il periodo festivo. Ecco la lista.

Piazza di San Remigio: lunedì 30 e martedì 31 dicembre è in programma il monitoraggio dell’edificio della chiesa. Lunedì dalle 9 alle 17 sarà chiusa via Vinegia (da piazza San Remigio a via dei Rustici), previsti anche sensi unici nella piazza verso via Don Giancarlo Setti e in via Don Giancarlo Setti verso via dei Neri. Martedì, sempre dalle 9 alle 17, sarà chiusa la direttrice piazza San Remigio (da via Vinegia a via Don Giancarlo Setti)-via Don Giancarlo Setti (da piazza San Remiglio a via dei Neri)-vicolo di San Remigio (all’intersezione con la piazza).

Via degli Anselmi: per il montaggio di un ponteggio e successivamente per un intervento edilizio dal 1° gennaio sono previsti divieti di sosta e divieti di transito nel tratto dal numero civico 2r e via dei Sassetti (termine previsto 31 dicembre). Saranno istituiti anche divieti di sosta anche sulla direttrice comporta da via Pellicceria (dal numero civico 44R a piazza della Repubblica) e piazza della Repubblica (dall’intersezione con via Pellicceria al numero civico 22R) che rimarranno in vigore fino al 30 gennaio.

Viale Morgagni: prosegue il ripristino di tombini/chiusini lungo la linea tranviaria. Da giovedì 2 gennaio i lavori, programmati sempre in orario 22-6, interesseranno viale Morgagni. Nella notte tra giovedì e venerdì sarà chiuso il tratto da via Cocchi a via Lombrono nella direzione di Careggi (itinerario alternativo verso Careggi da via Cocchi-via Santelli-via Lombroso-viale Morgagni). La notte seguente sarà la volta del tratto via Santo Stefano in Pane-piazza Dalmazia nella direttrice verso la piazza. Anche in questo caso prevista la chiusura. Itinerari alternativi verso piazza Dalmazia da via Santo Stefano in Pane-via Cesalpino-piazza Dalmazia oppure via Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani-piazza Dalmazia. Passando alla settimana successiva nella notte tra il 6 e il 7 gennaio gli interventi riguarderanno il tratto via Cesalpino-largo Brambilla in direzione di Careggi con chiusura al transito. Itinerario alternativo per Careggi da via Cesalpino-via Alderotti; percorso alternativo per i veicoli diretti in via delle Panche e via Reginaldo Giuliani da via Cesalpino-via Segato-via Dino del Garbo. La notte seguente le operazioni si sposteranno nel tratto largo Brambilla-via Santo Stefano in Pane verso piazza Dalmazia. Previsti divieti di transito nella direttrice verso la piazza e in via Fracastoro (da via Santo Stefano in Pane a viale Moragni). Itinerario alternativo verso piazza Dalmazia da largo Brambilla-largo Palagi-via Alderotti-via Vittorio Emanuele II oppure largo Brambilla-largo Palagi-via Alderotti-via Dino del Garbo-viale Morgagni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

