Il cordoglio del Comune di Seravezza per la scomparsa del dottor Vando D'Angiolo

La scomparsa del dottor Vando D'Angiolo lascia un grande vuoto nella comunità apuo-versiliese. Perdiamo non solo un esempio di grandi capacità imprenditoriali, di impegno, costanza e successo nel mondo del lavoro, ma anche – e soprattutto – una persona che ha saputo mostrarci il proprio spessore umano. Ricordiamo il suo lungo ed efficace impegno nel sociale e la costante attenzione rivolta alla comunità d'origine – Seravezza e, in particolar modo, il natìo paese di Azzano –, con spirito sempre aperto al dialogo, alla collaborazione, alla condivisione. Un'eccellenza di cui la comunità e l'impresa oggi vengono privati. Il nostro pensiero affettuoso e il nostro abbraccio vanno in questo momento alla famiglia, alla signora Paola, ai figli Giuliano e Stefano, al fratello monsignor Danilo, ai quali nel mio ruolo di sindaco di Seravezza testimonio il cordoglio dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità.

Fonte: Comune di Serravezza - Ufficio stampa

