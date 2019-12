'Domeniche al Cinema' a Calcinaia: il cartellone dei film per tutta la famiglia

Un meraviglioso cartellone di film per ragazze e ragazzi, bambine e bambini che possono trasmettere insegnamenti molto utili anche a qualche adulto.

Torna la rassegna “Domeniche al Cinema" in Sala Don Angelo Orsini a Calcinaia che propone tanti bei lungometraggi di animazione che hanno spopolato sul grande schermo facendo incetta di consensi e risate.

Sono ben 5 i film che l'Amministrazione Comunale di Calcinaia, in collaborazione con ARCI Valdera, propone per queste gelide domeniche invernali, a partire dal 29 Dicembre e fino al 26 Gennaio.

A inaugurare questo ciclo di film sarà un mostro, o meglio, il mostro per antonomasia di tutti i Natali, vale a dire “Il Grinch” portato sul grande schermo dai registi Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi, Scott Mosier. Domenica 29 Dicembre tutti dentro la profonda e confortevole grotta dove vive il mostro col suo cane Max. Verde, peloso e solitario, il Grinch odia il Natale, ne odia le assemblee di persone, lo spirito allegro e cordiale e soprattutto i canti. Per cinquantatré lunghi anni l'ha sopportato, ma ora non ce la fa più e prende una decisione radicale: ruberà il Natale ai ChiNonSo. Ci riuscirà?

Il primo film del 2020 che verrà proiettato in Sala Orsini per la regia di John Stevenson porterà tutti i piccoli e grandi spettatori nella dimensione del piccolo intrigo e del mistero. Domenica 5 Gennaio con tanto di lente e cappello farà la sua apparizione a Calcinaia, Sherlock Gnoms, pronto a investigare su una terribile minaccia: quella che fa riferimento alla sparizione degli gnomi da giardino. Assieme al suo fido amico Watson, Sherlock Gnoms si metterà sulle tracce del ladro, ma le complicazioni da affrontare saranno molte.

Il terzo film della rassegna “Domeniche al Cinema” porta la firma di un regista francese molto conosciuto ai botteghini dei cinema di tutto il Mondo come Michel Ocelot.

Grazie al suo ennesimo capolavoro “Dilili a Parigi”, Domenica 12 Gennaio si potrà assistere ad una storia meravigliosa di una piccola kanak meticcia, che arriva a Parigi, a fine Ottocento, imbarcandosi di straforo sulla nave che riporta in Francia, dalla Nuova Caledonia, l'insegnante anarchica Louise Michel, di cui diviene discepola. Nella capitale stringe amicizia con Orel, un facchino affascinante e gentile, che conosce tutto il mondo culturale e artistico della Belle Époque. Insieme a lui, scarrozzerà per tutta Parigi alla ricerca dei cosiddetti Maschi Maestri, una banda di malfattori che terrorizza la città, svaligiando le gioiellerie e rapendo le bambine. Riusciranno i due a neutralizzarli?

La penultima visione è decisamente fantastica, ma al contempo struggente e densa di significati. Il 19 Gennaio sul grande schermo di Sala Orsini volerà “Il Drago Invisibile” quello del film di David Lowery. La storia animata ha come protagonista Pete che, alla morte dei suoi genitori, viene "adottato" da un enorme drago verde, che il bambino chiama Elliott in omaggio al cagnolino protagonista del suo libro di fiabe preferito. Da quel momento Pete ed Elliott si aggireranno insieme per le foreste del nordovest americano, nascondendosi agli occhi degli abitanti di una comunità di boscaioli grazie alla capacità di rendersi invisibili, che nel caso di Elliott non è solo metaforica. Fino a quando qualcuno non si accorgerà di Pete…

Le “Domeniche al Cinema” in Sala Orsini a Calcinaia termineranno il 26 Gennaio sempre con un drago, ma di tutt’altro tenore. Le imprese di "Nocedicocco - il piccolo drago" sono state raccolte nel cartone per la regia di Nina West. Nocedicocco è un piccolo draghetto sputafuoco che non ha ancora imparato a volare e che ha anche qualche problema nello sputare il fuoco. L'unico che ha davvero fiducia in lui è il nonno che lo vede come un se stesso giovane. Gli assegna così un compito di responsabilità: fare la guardia per una notte al luogo in cui ha collocato l'erba di fuoco che è rara ma garantisce ai draghi sputafuoco la giusta riserva di combustibile. Il sopraggiungere di un vitellino darà il via a una serie di avventure tutte da scoprire.

Ricordiamo infine che tutti i film, ad ingresso gratuito, cominceranno alle ore 15.30 in Sala Don Angelo Orsini a Calcinaia. I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori.

Tutte le proiezioni sono riservate agli iscritti alla Biblioteca Comunale.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

