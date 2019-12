Dsa, Bes e operatore di doposcuola: corso da Tutor a Montelupo

C'è tempo fino al 31 dicembre per iscriversi al corso per tutor dell'apprendimento DSA e BES e operatore di doposcuola.

Il corso, a numero chiuso, prenderà il via il 18 Gennaio 2020 e si svolgerà a Montelupo Fiorentino, presso la sede del Doposcuola Pomerigginsieme, in Via Caverni.

Il corso è rivolto a insegnanti, psicologi, educatori, logopedisti e studenti universitari che seguono i ragazzi nelle ripetizioni scolastiche, ma anche ai genitori che vogliono acquisire nuovi metodi e strategie per seguire i figli nello svolgimento dei compiti nel loro percorso di studio.

Per i ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, la figura del tutor, è infatti sempre più indispensabile.

Il corso si concentrerà su una serie di argomenti tecnico-pratici come: chi è il tutor dell'apprendimento, stili di apprendimento e metodo di studio, BES e DSA, normativa di riferimento, motivazione e autostima, strumenti compensativi e non.

Per informazioni e iscrizioni, contattare lo 0571913339, oppure inviare una mail a pomerigginsiememontelupo@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa

