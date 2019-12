Fabrizio Vignoli, il poliziotto di San Casciano riceve il titolo onorifico di Cavaliere

Fabrizio Vignoli, ex comandante della Polizia stradale, è stato insignito della qualifica onorifica di Cavaliere. A palazzo Medici Riccardi, sede della Prefettura di Firenze, si è tenuta la cerimonia per la consegna dell’onorificenza al cittadino residente a San Casciano da parte del Prefetto, Laura Lega. All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi. “Voglio esprimere tutto il mio orgoglio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – nell’aver rappresentato istituzionalmente il nostro concittadino Fabrizio Vignoli, insignito della prestigiosa onorificenza. Una persona di grande valore umano e professionale che stimo e conosco da tempo. Vignoli si è sempre distinto per impegno e qualità nella vita lavorativa e per aver operato con particolare passione, senso del dovere e responsabilità civica. Le congratulazioni di tutta la giunta comunale al cavaliere Fabrizio Vignoli”.

Una carriera costellata di riconoscimenti e apprezzamenti ha permesso a Fabrizio Vignoli di ricevere il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessagli su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri con D.P.R. in data 2 giugno 2019. Impegnato da quasi trent'anni nella Polstrada, Vignoli ha avviato la sua carriera nel distaccamento di Firenze nel 1986. Nel 1993 è arrivato ad Empoli e dal 2000 è diventato comandante della Polizia stradale. Proseguendo la sua attività nell'Amministrazione della Polizia di Stato, oggi opera nella Dia di Firenze, alla sede della Direzione Investigativa Antimafia, un prestigioso ufficio interforze della città di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

