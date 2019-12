Coppia di anziani trovata morta, omicidio-suicidio a Firenze

Una coppia di anziani coniugi, di 93 e 88 anni, è stata trovata morta nella casa dove viveva a Firenze. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo si sia suicidato sparandosi con un fucile.

Il genero si è recato a casa della coppia, perché alcuni parenti erano preoccupati perché non avevano notizie dei due coniugi. Sul posto è intervenuta la polizia con volanti, squadra mobile e scientifica. In corso il sopralluogo del pm.

Secondo gli inquirenti, l'uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita.

L'omicidio-suicidio è avvenuto a Firenze in via Caracciolo, al quartiere delle Cure. L'uomo, 93 anni, avrebbe strangolato la donna, 88 anni e poi si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa con un fucile da caccia.

Il pm Eligio Paolini - che ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione dove non è stato rilevato alcun segno di effrazione - lunedì darà l'incarico per l'autopsia. Indaga la squadra mobile.

Fino a ieri sera erano entrambi in vita: un nipote era andato a trovarli. L'anziano non avrebbe lasciato nulla di scritto sul perché del suo gesto: tra le ipotesi sulle quali sono in corso accertamenti quella che la donna fosse malata. Sembra anche che ieri avesse accusato un malore.

