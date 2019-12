Incontro tra sindacati e Lesoluzioni: novità e conferme sulle prospettive aziendali

Il 24 dicembre c’è stato il previsto incontro tra FILCETM/CGIL, SLC/CGIL, FISTEL/CISL e presidente de Lesoluzioni sulle strategie e le prospettive aziendali.

La condivisione delle strategie attuali e per il futuro, così come illustrate dal Presidente Giancarlo Faenzi a nome di tutti i soci della società, conforta rispetto alle preoccupazioni della vigilia.

L’azienda continua ad essere punto di riferimento per i soci sulle attività di call center, ICT, Letture e attività di Back Office, garantendo un futuro di prospettive importanti.

Questi sono gli impegni che il presidente si è preso davanti alle OOSS alla vigilia di Natale.

Sono stati anche confermati obbiettivi condivisi per un accordo complessivo in merito alla gestione del personale a tempo determinato (obbiettivo è ridurre la media attuale che è del 15%), al superamento dello staff leasing come forma di lavoro stabile e per la risoluzione delle problematiche del personale non confermato nel 2019.

Saranno calendarizzate subito dopo le vacanze natalizie incontri con l’AD e con il Direttore, solo in caso di necessità anche con il Presidente, per addivenire ad un accordo complessivo.

Il sindacato, a margine della riunione, ha esposto altri temi non previsti all’ordine del giorno al Presidente, tra cui un impegno per il superamento del differenziale contrattuale vigente in azienda.

Abbiamo anche ribadito il nostro impegno ad affrontare sui tavoli sindacali nelle varie società (Publiacqua, Acque, Fiora e Alia) tutte le strategie e il rafforzamento delle attività svolte, ma anche eventuali sviluppi di alcune attività di rilevanza strategica.

Fonte: Ufficio stampa

