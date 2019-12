La cucina toscana vince in tv con Jessica Li Pizzi: il riconoscimento da Regione e Comune di Certaldo

Grande partecipazione popolare, tra amici, ristoratori e semplici cittadini, venuti oggi al Centro Giovani “Macelli Public Space” per festeggiare Jessica Li Pizzi, che lo scorso 6 dicembre ha trionfato nella undicesima edizione di "Cuochi d'Italia", il talent show di cucina regionale di TV8 diretto da Alessandro Borghese, nel quale ha portato per la prima volta alla vittoria la Toscana.

A Jessica sono state consegnate una pergamena del Comune di Certaldo da parte del sindaco Giacomo Cucini ed il gagliardetto col Pegaso, simbolo della Regione Toscana, da parte del presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Eugenio Giani.

Dopo una breve filmato, nel quale sono state ripercorse le tappe salienti delle cinque puntate che l’hanno vista vittoriosa - a partire dalle ricette con la Cipolla di Certaldo fino al successo finale col “cervello fritto” - il sindaco Giacomo Cucini la ha salutata e ringraziata: “Per avere portato Certaldo alla ribalta televisiva nazionale in modo spontaneo e genuino, valorizzando i nostri prodotti, ma anche raccontando il territorio, gli aneddoti, le persone. Jessica è stata capace di vivere lo studio televisivo come se fosse la cucina del ristorante sotto casa, dimostrando non solo grande bravura, ma anche impegno e umiltà. La ringraziamo per essere stata una testimonial importante per promuovere il nostro territorio, ma anche un esempio di genuinità per tanti”.

Caratteristiche, quelle dell’impegno, della semplicità e del legame al territorio, che la stessa Jessica ha ribadito prendendo la parola e ricordando: “Mi sono appassionata alla cucina alle feste de L’Unità, stando a fianco di queste massaie che cucinavano nei pentoloni. E la mia vita lavorativa, i segreti che ho imparato, le cucine nelle quali mi sono espressa al meglio, sono sempre state quelle di ristoranti tradizionali. Credo nella semplicità e nel valore del vivere qui, in paese, dove tutti ci si conosce e ci si saluta. E sono felice di essermi trovata, per lavoro e per amore, a mettere su radici a Certaldo.”