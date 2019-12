Per la Scotti scontro salvezza a Palermo

Lo splendido 2019 della Scotti si chiude con un passaggio fondamentale in chiave salvezza. Domenica alle 18 (arbitri Cappello di Porto Empedocle, Bellamio di Latina e Tommasio di Palestrina) la squadra di Alessio Cioni gioca infatti sul campo della neopromossa Sicily By Car Palermo che viaggia a 6 punti in classifica. "Le siciliane sono forti fisicamente - spiega il coach - hanno straniere importanti ed il pivot fisicamente più dotato del campionato, una squadra quadrata e molto tattica. Noi dovremo essere brave ad adattarci e ci siamo preparate per questo in settimana. Purtroppo quelli di Natale sono giorni nei quali non puoi allenarti con la necessaria continuità, un problema comune a tutte le squadre, a cui noi aggiungiamo anche un viaggio non comodissimo. Detto questo, sicuramente andiamo a giocarcela con determinazione e, come a Costa Masnaga, saranno decisivi i dettagli e gli episodi perchè credo che sarà una gara molto equilibrata".

Allenata da Santino Coppa, Palermo è la punta di diamante dello sport femminile del capoluogo siciliano. Arrivata quest'anno alla massima categoria dopo quattro anni di A2 nei quali ha incrociato anche il cammino dell'Use Rosa che in Sicilia vinse, viaggia al momento a sei punti in classifica e quindi in piena zona playout. Come detto da coach Cioni, ha due americane importanti (Shayla Cooper e Markeisha Gatling) ed in casa, al Pala Mangano, è particolarmente temibile. Per portare a casa la vittoria servirà una gran bella Scotti.

Fonte: Use Basket - Ufficio Stampa

