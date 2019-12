Marijuana sullo scooter, tradito dall'odore: arrestato

Girava per via dei Vanni con un panetto di marijuana riposto sopra il vano poggiapiedi dello scooter, coperto da un coprigambe termico.

Il conducente del mezzo, un 55enne originario dell’aretino, è stato fermato per un controllo nella tarda mattinata di ieri da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana; gli agenti si sono subito insospettiti anche a causa del forte odore proveniente dall'uomo.

Così è scattata la perquisizione e all’uomo non è rimasto che consegnare lo scomodo involucro contenente ben un chilogrammo di marijuana.

I poliziotti hanno successivamente scoperto altra droga a casa sua, in zona Le Cure, dove sono intervenute anche le unità cinofile della Questura di Firenze.

Nell’abitazione la Polizia di Stato ha sequestrato altri 180 grammi di marijuana trovati in un armadio, oltre 250 di hashish in un cassetto della biancheria, un bilancino digitale di precisione e materiale utilizzato verosimilmente per il confezionamento degli stupefacenti.

L’uomo è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

