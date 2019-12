Mignon D'Essai, i prossimi appuntamenti per il Capodanno al cinema

Programmazione del Mignon D'Essai - Stagione 2019-2020

MIGNON D'ESSAI -- www.cinemamignon.it

“Da oltre 25 anni al servizio della cultura, Cinema D'Essai gestito totalmente in maniera volontaria a cui partecipano oltre 80 persone di Montelupo e comuni limitrofi "”

Via Bartolomeo Sinibaldi 33 - MONTELUPO FIORENTINO - tel 057151140

www.cinemamignon.it -- Accesso Disabili - Grande Schermo - Parcheggi a 100 metri

I PROSSIMI FILM DEL MIGNON:

________________________________________________

********Martedì 31/12/2019 ore 21.00 - 23.00*********

CAPODANNO AL CINEMA

**al secondo spettacolo DURANTE INTERVALLO la Direzione offre agli spettatori un brindisi con spumante e panettone per festeggiare il nuovo anno**

_________________________________________________________

PER TUTTI GLI SPETTACOLI SCONTI CON CARTA GIOVANI

Titolo: Il Primo Natale

Domenica 29/12/2019 - 15:30

Titolo: La Dea Fortuna Domenica - 29/12/2019 - 17:30 - 21:00

---------------------------------------

Titolo - IL MISTERO DI HENRI PICK

Lunedì 30/12 ore 21.30

Martedì 31/12/2019 ore 21.00 - 23.00

CAPODANNO AL CINEMA

**al secondo spettacolo DURANTE INTERVALLO la Direzione offre agli spettatori un brindisi con spumante e panettone per festeggiare il nuovo anno**

Titolo: Tolo Tolo

Mercoledì 01/01/2020 - 15:30 - 17:30 -21:30 Giovedì - 02/01/2020 - 21:30 Venerdì - 03/01/2020 - 21:30 Sabato - 04/01/2020 - 17:30 - 20:30 - 22:30 Domenica - 05/01/2020 - 15:30 - 17:30 - 21:00 Lunedì - 06/01/2020 - 15:30 - 17:30 - 21:30

Trama

Tolo Tolo, il quinto film da protagonista di Checco Zalone, che dopo tre anni torna sul grande schermo non solo come attore ma anche come regista. Quando nella nazione africana scoppia una guerra civile, si ritrova costretto a tornare in Italia, ma il suo viaggio di ritorno non sarà così semplice. Da italiano che è emigrato, Checco diventerà un immigrato africano, che attraversa un duro viaggio per tornare a casa. Unica faccia pallida tra i profughi, l'uomo dovrà ripercorre l'esodo dei migranti, prima di raggiungere le italiche coste. Al suo fianco una donna, incontrate durante il suo percorso, e un bambino, Dudù (Nassor Said Birya). La storia funge da espediente, come tutti i precedenti lavori cinematografici di Checco, per trattare un tema sociale attuale, in questo caso quello dell'immigrazione. Il film è scritto dallo stesso Zalone in collaborazione con Paolo Virzì e uscirà al cinema il 1 gennaio 2020.

Il Primo Natale, settimo film di Ficarra e Picone, vede protagonisti Salvo e Valentino in due vesti completamente contrapposte: ladro il primo, sacerdote il secondo. Il palermitano Salvo è un ladro di sacre reliquie, ma non è affatto credente e vede nei suoi santi furti solo un'occasione di arricchimento. Valentino è un prete che esercita nel paesino siculo ed è fortemente affascinato dal presepe e dall'incanto che la sacra composizione suscita nei fedeli, tanto da realizzarne uno vivente nella sua parrocchia con una statua al posto di Gesù Bambino. Quando Salvo, mosso dal clamore suscitato dall'iniziativa di don Valentino, decide di rubare la statua, non si aspetta che il suo mondo ateo e quello cristiano si scontreranno in pieno. I due si ritroveranno catapultati indietro nel tempo nella Palestina di oltre duemila anni fa, fino all'epoca, appunto, del primo Natale. Mentre si mettono alla ricerca di Giuseppe e Maria per fare in modo che la venuta al mondo di Gesù vada secondo la tradizione, Re Erode (Massimo Popolizio), intimorito dalla prossima nascita di quello che è stato definito il "Re dei Re", è sulle loro tracce. Questo viaggio fantastico e inaspettato si trasformerà in una vera e propria missione: salvare la vita a Gesù, ma sarà anche un'occasione per scoprire se stessi. Salvo e Valentino cambieranno le sorti del Natale o riusciranno a salvare la festa più attesa dell'anno?

La Dea Fortuna, il film diretto da Ferzan Ozpetek, vede protagonista Alessandro (Stefano Accorsi) e Arturo (Edoardo Leo), insieme da più di 15 anni. Come molte coppie di lunga data, anche la loro, mossa all'inizio da un forte vento di passione, si è trasformata col tempo. I momenti focosi sono diminuiti, lasciando spazio a un grande affetto. Ultimamente, però, il loro legame sembra non riuscire più a superare alcun ostacolo, trascinando il loro rapporto in una logorante crisi relazionale. Un giorno Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro lascia in custodia a lui e al suo compagno i due figli e l'improvviso arrivo dei bambini nelle loro vite dà una svolta alla coppia e alla noiosa routine in cui sono caduti. Alessandro e Arturo arrivano a compiere una scelta totalmente folle..ma ogni grande amore nasconde in sé un briciolo di pazzia.

Martedì 31/12/2019 ore 21.00 - 23.00

CAPODANNO AL CINEMA

**al secondo spettacolo DURANTE INTERVALLO la Direzione offre agli spettatori un brindisi con spumante e panettone per festeggiare il nuovo anno**

Trama

Il mistero Henri Pick, il film diretto da Rémi Bezançon, è una misteriosa storia che ruota intorno a un romanzo e al suo autore. Quando un editore rinviene un libro in una biblioteca della Bretagna, che raccoglie opere rifiutate da qualsiasi casa editrice, ne rimane entusiasta a tal punto da definirlo un capolavoro della letteratura. Lo scrittore è un certo Henri Pick, noto a tutti più come pizzaiolo che come romanziere e morto qualche anno prima. La vedova, intervistata, rivela che suo marito non ha mai letto neanche un libro e di non averlo mai visto scrivere nulla. Si apre così un mistero sulla figura di Henri Pick, mentre il romanzo che riporta la sua firma spopola diventando un vero e proprio bestseller. Deciso a scoprire la verità, il critico letterario Jean Michel Rouche (Fabrice Luchini) decide di indagare sulla vera identità dell'autore, aiutato dalla figlia del pizzaiolo.

Martedì 31/12/2019 ore 21.00 - 23.00

CAPODANNO AL CINEMA

**al secondo spettacolo DURANTE INTERVALLO la Direzione offre agli spettatori un brindisi con spumante e panettone per festeggiare il nuovo anno**

Trama

Tolo Tolo, il quinto film da protagonista di Checco Zalone, che dopo tre anni torna sul grande schermo non solo come attore ma anche come regista. Quando nella nazione africana scoppia una guerra civile, si ritrova costretto a tornare in Italia, ma il suo viaggio di ritorno non sarà così semplice. Da italiano che è emigrato, Checco diventerà un immigrato africano, che attraversa un duro viaggio per tornare a casa. Unica faccia pallida tra i profughi, l'uomo dovrà ripercorre l'esodo dei migranti, prima di raggiungere le italiche coste. Al suo fianco una donna, incontrate durante il suo percorso, e un bambino, Dudù (Nassor Said Birya). La storia funge da espediente, come tutti i precedenti lavori cinematografici di Checco, per trattare un tema sociale attuale, in questo caso quello dell'immigrazione. Il film è scritto dallo stesso Zalone in collaborazione con Paolo Virzì e uscirà al cinema il 1 gennaio 2020.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino