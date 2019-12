Museo Archeologico Montelupo, gli eventi di gennaio 2020

A partire dal 4 gennaio 2020, ogni primo sabato del mese, partiremo con “Indovina chi viene sabato”, un contenitore pensato per animare ogni volta in maniera diversa e creativa le aperture del sabato mattina. Sabato 4 gennaio il primo appuntamento: “Con il vento a Tramontana… Ecco arriva la Befana". Vi aspettiamo al Museo Archeologico dalle 9 alle 13 per un divertente laboratorio dedicato alla Befana; portate un calzino che non serve più o che è rimasto spaiato: ne faremo insieme un' originale calza utilizzando fantasia, creatività e materiali di riciclo!

L'attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni; il costo è di 3€ a partecipante. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente l'evento scrivendo a info@archeoandtech.com oppure chiamando il 347 1067746.

L’11 gennaio, invece, visto il successo delle edizioni precedenti, il Museo Archeologico si tingerà ancora di giallo con "Museo... Da brivido", questa volta per un doppio appuntamento! Gli operatori del museo vi guideranno in un’indagine avvincente attraverso indizi ed enigmi, per risolvere un caso misterioso arrivato dal passato!

Alla ore 15.30 evento per famiglie. Ogni gruppo superiore alle due persone avrà diritto ad una gratuità! Gratuito per bambini sotto ai 3 anni.

Ore 21.00 evento dedicato ai più grandi (ragazzi over 16 e adulti).

Il costo dell'attività è di 6€ a partecipante; la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 10 gennaio scrivendo a info@archeoandtech.com oppure chiamando il 347 1067746.

