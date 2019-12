Piazza dei Ciompi, tante fiere e iniziative per tutto il 2020

Piazza dei Ciompi è sempre più viva. Con una delibera dell’assessore al commercio Federico Gianassi approvata nel corso dell’ultima giunta è stato programmato il cartellone di fiere che riguarderà la piazza per tutto il 2020. La programmazione annuale è stata studiata insieme alle associazioni di categoria e alle associazioni per continuare a far vivere la piazza da cittadini e turisti.

“La programmazione annuale delle fiere promozionali in piazza dei Ciompi – ha detto l’assessore Gianassi – è stata approvata anche per il 2020 perché la zona, rigenerata e restituita in tutta la sua bellezza ai fiorentini, continui ad essere viva e vissuta. Per tutto l’anno prossimo nei fine settimana si svolgeranno fiere e iniziative molto interessanti e che già hanno ricevuto un grande successo: dalle mostre di libri, all’artigianato, alle performance artistiche fino alle mostre di fumetti, l’offerta che animerà la piazza, anche in abbinamento alla valorizzazione del mercatino delle Pulci di piazza Annigoni, è molto ampia e servirà anche a scopi di promozione culturale. Proprio per il grande interesse riscontrato da queste iniziative e per l’interesse che abbiamo come amministrazione a valorizzare questa piazza, è stato stabilito l’abbattimento della Cosap dell’80%”.

Nel 2020 quindi si svolgerà in piazza dei Ciompi ‘Artefacendo’ organizzata da Cna Firenze Metropolitana: una mostra mercato volta a valorizzare il meglio dell’artigianato artistico fiorentino con il coinvolgimento degli artigiani di tutti i mestieri: legno, carta, vetro, ceramica, pelle, arte del ferro, oro e argento al fine di far vivere l’artigianato fiorentino nelle strade e nelle piazze, ribadendone il ruolo cardine per la vita economica e sociale della città (4 gennaio; 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno; 9 luglio, 5 settembre, 3 ottobre, 7 novembre, 5 dicembre). Tornerà nel 2020 anche ‘Creative Factory’ organizzata dall’associazione Heyart, con giovani creativi, iniziative culturali ed artistiche, rassegne a tema, mostre, installazioni, performances, concorsi artistici e culturali ed in particolare esposizioni di disegno, pittura, scultura, ceramica, fotografia e molto altro (14-15 marzo, 11-12 aprile, 9-10 maggio, 13-14 giugno, 12-13 settembre, 10-11 ottobre, 14-15 novembre, 12-13 dicembre). Grande conferma anche per l’anno prossimo per la fiera di fiori e libri ‘Librerie Indipendenti’ promossa da Confartigianato Imprese Firenze, tra fiori e piante, presentazioni di libri e altre iniziative culturali: ci saranno le librerie indipendenti della città insieme ad alcuni operatori del settore vivaistico, a sostegno dei prodotti editoriali di qualità. Spazio anche all’offerta di fumetti, vinili e vintage con la fiera organizzata da Anva Confesercenti Firenze insieme all’associazione culturale ‘Fumetti e dintorni’ per i tanti curiosi e appassionati del settore (25 gennaio, 22 febbraio, 28-29 marzo, 25-26 aprile, 30-31 maggio, 27-28 giugno, 26-27 settembre, 24-25 ottobre, 28 novembre, 27 dicembre).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

