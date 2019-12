Dalla Toscana al Nepal: l'ambasciatore Marco Banchelli a Kathmandu

L’occasione è stata data da una cerimonia di matrimonio, per l’appunto tra un giovane ingegnere italiano ed una ragazza nepalese, figlia di Pratima Rana Pandè, Console Onorario d’Italia, cui ero stato invitato a partecipare. Nella prestigiosa hall al settimo piano del Chhaya Center di Kathmandu sono intervenuti a questo autentico evento alcuni dei più importanti esponenti del mondo politico, diplomatico, culturale ed imprenditoriale del Nepal: rappresentanti dell’attuale governo repubblicano, ambasciatori e consoli, artisti, manager, direttori e presidenti di strutture sanitarie, turistiche e dello sviluppo economico in genere.

Presentare la Toscana in un simile contesto ha fatto sconfinare il piacere in vero e proprio “onore”. Anche accennare ai nostri panorami, ai prodotti della nostra terra, alla nostra storia ha suscitato in me emozioni veramente inimmaginabili. Come al solo pronunciare i nomi di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante Alighieri, il grande Magnifico Lorenzo e la sua famiglia, che rese Firenze autentica culla e capitale di arte e di bellezza, è stato un po’ come sentirli al mio fianco: io stesso primo ammiratore della loro grandezza.