Rubano nelle auto, un arresto a Viareggio: scatta l'allarme grazie a un passante

La notte scorsa a Viareggio un uomo è stato arrestato per furto aggravato. Sarebbe stato un cittadino ad avvertire la polizia, dopo aver notato due uomini rubare dentro a un'auto in Darsena.

Una volta arrivati sul posto, entrambi gli uomini di origine nordafricana hanno tentato di fuggire: uno ci è riuscito, facendo perdere le proprie tracce. L'altro invece è stato avvistato sulla passerella sul canale Burlamacca. L'uomo è stato fermato con la collaborazione dei carabinieri, che stavano transitando in quel momento. Il soggetto aveva con se alcuni oggetti rubati dall'auto, riconsegnati in seguito al proprietario. Il processo per direttissima ha portato all'arresto e al patteggiamento a 4 mesi di reclusione con sospensione della pena.

