Ruba superalcolici, arrestata per tentata rapina

È entrata in un supermercato di San Giuliano Terme ed ha tentato di portar via, senza pagare, quattro bottiglie di superalcolici. Scoperta, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha spintonato un’addetta alla sicurezza, venendo immediatamente bloccata. La donna, italiana di 28 anni, già protagonista di analoghi episodi, è stata arrestata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pisa e nella mattinata odierna comparirà davanti al Tribunale di Pisa per il rito direttissimo.

Fonte: Carabinieri Toscana Comando Provinciale di Pisa

