Segnalazioni di alta velocità nel centro di Marradi: gli interventi dell'Amministrazione

Numerose sono state le segnalazioni in queste ultime settimane riguardo a vetture che sfrecciano ad alte velocità nei pressi del centro del paese. L'Amministrazione comunale ha provveduto immediatamente ad avvisare e allertare la Polizia municipale e i Carabinieri, per evitare che una bravata possa finire in qualcosa di peggio.

"Nel 2020 porremo più impegno alla situazione della sicurezza e dell'ordine urbano sia nei negli investimenti che nei controlli - dichiara il sindaco Triberti -. Marradi si trova in una situazione tranquilla ma si può e si deve migliorare".

Nella recente redistribizione delle deleghe in giunta e a consiglieri comunali ne è stata individuata una specifica, quella relativa alla Polizia municipale, che seguirà direttamente la Vicesindaco Vittoria Mercatali.

Afferma il sindaco Triberti: "Il 2020 sarà un anno importante: investiremo in sicurezza stradale, in videosorveglianza, risistemeremo la segnaletica verticale e saremo più attenti alla quotidianità nel centro e nelle frazioni, per quanto le forze di cui disponiamo siano esigue". E sottolinea: "Quello della sicurezza è un impegno che portiamo avanti da anni con investimenti nelle frazioni e nel centro storico e che adesso dovremo migliorare e implementare."

"Riguardo agli episodi di eccesso di velocità nel centro del paese abbiamo già avanzato con un certa preoccupazione una serie di segnalazioni alle forze dell'ordine - tiene a ribadire il vicesindaco Mercatali -. Nei prossimi mesi ci impegneremo a migliorare ancora la nostra attività amministrativa - afferma -, non solo su questa specifica situazione ma più in generale sull'ordine e la quotidianità con un lavoro attento e capillare."

