Successo della cena di Natale di casa Use

Anche quest'anno il Natale della grande famiglia Use ha fatto registrare numeri da record. Quasi 500 persone, infatti, hanno partecipato alla classica cena allestita sul parquet del Pala Sammontana. Alla serata hanno partecipato i giocatori delle prime squadre, gli sponsor, i ragazzi del vivaio e del minibasket con le loro famiglie, i rappresentanti dell'Amministrazione comunale ed i dirigenti. Quest'anno, fra l'altro, la serata ha avuto anche un risvolto benefico con la donazione di 300 euro fatta al Dynamo Camp che, per la prima volta, ha preso parte all'iniziativa. Nel corso della serata è stato poi presentato anche il classico calendario 2020 che quest'anno ha come argomento l'ecologia ed il rispetto dell'ambiente.

