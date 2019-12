Trovato morto in ex fabbrica a Livorno, disposta autopsia

L'uomo trovato morto in una ex fabbrica Livorno (qui la notizia), presenta ferite superficiali alla testa.

La procura di Livorno ha disposto l'autopsia per chiare le cause del decesso. Il ritrovamento ieri sera, nell'ex fabbrica Trw a Stagno, dove sembra vivesse.

Da quanto emerso, il medico legale intervenuto sul posto avrebbe rilevato delle ferite alla testa dell'uomo, identificato come uno straniero, che sarebbero però superficiali.

La polizia indaga e nella notte sono stati ascoltati due uomini che sembra avessero trovato anche loro un alloggio di fortuna nell'ex fabbrica. Uno dei due ha dato l'allarme al 118, segnalando una persona che stava male, facendo poi scattare l'intervento della polizia. Nell'immobile che un tempo ospitava la Trw a novembre scorso fu trovata morta una trentenne che aveva partecipato a un rave party abusivo organizzato nell'ex fabbrica.

Aggiornamento

L'uomo è un 43enne originario della Romania, Daniel Marian Timoce. Il suo corpo è stato rinvenuto nel piazzale antistante l'ex complesso industriale. Sul posto, oltre alla Misericordia, intervenuta per prima e alla polizia, anche i vigili del fuoco per illuminare l'area che era completamente al buio. Le due persone ascoltate dagli investigatori sono entrambe connazionali del 43enne: una di loro sarebbe stata visibilmente ubriaca.

