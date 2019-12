Questo pomeriggio un uomo, titolare di un negozio di toelettatura per cani a Pisa in via Rainaldo, è deceduto dentro al suo locale. Da quanto si apprende l'uomo, di 63 anni, sarebbe stato probabilmente colto da un infarto.

A scoprire l'accaduto è stato un cliente che trovando il negozio chiuso ha intravisto una persona accasciata sul pavimento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

