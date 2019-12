Per un incendio sviluppatosi al quarto piano di una palazzina di Viareggio, un uomo e una donna sono rimasti intossicati e lo stabile intero è stato fatto evacuare. Il fatto è avvenuto in via Paladini. Sul posto i vigili del fuoco di Lucca. L'incendio è sotto controllo.

